Помпео и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию вокруг Ирана

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Майка Помпео и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По ее словам, в рамках беседы стороны обсудили сохраняющиеся вызовы безопасности на Ближнем Востоке, включая дестабилизирующую роль Ирана, важность закрепления успеха и обеспечения в будущем прогресса в борьбе международной коалиции с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в России), передает ТАСС.

Также Помпео и Боррель рассмотрели необходимость устойчивого прекращения огня и политического урегулирования в Ливии.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и база в Эрбиле. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана отметили, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани, произошедшего во время атаки дронов у аэропорта Багдада в ночь на 3 января.