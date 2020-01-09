Трамп: Ирану уже сейчас следует начать с нами переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США, не дожидаясь ноябрьских выборов.

"Мы посмотрим, хотят они вести переговоры или нет. Возможно, они хотят дождаться выборов и вести переговоры со слабым демократом типа Байдена. Но я считаю, что они будут в лучшей позиции, приступив к этому сейчас", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Напомним, в ноябре 2020 года в США пройдут президентские выборы.