Трамп: Ирану уже сейчас следует начать с нами переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США, не дожидаясь ноябрьских выборов.
"Мы посмотрим, хотят они вести переговоры или нет. Возможно, они хотят дождаться выборов и вести переговоры со слабым демократом типа Байдена. Но я считаю, что они будут в лучшей позиции, приступив к этому сейчас", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.
Напомним, в ноябре 2020 года в США пройдут президентские выборы.
Вестник Кавказа
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