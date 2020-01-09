В Атырау от съеденной батарейки скончался малыш

В казахстанском городе Атырау произошла трагедия с 11-месячным малышом. Ребенок проглотил батарейку и умер. Об этом сообщили в Атырауской областной детской больнице.

Смерть мальчика наступила 28 декабря.

"Врачам Атырауской областной детской больницы не удалось спасти малолетнего. После того, как рентген показал застрявшую в организме батарейку, ребенку под общим наркозом провели процедуру эндоскопии, чтобы извлечь опасный предмет", - поведали в пресс-службе больницы.

При этом в медучреждении отметили, что из-за начавшихся осложнений была проведена срочная операция, однако она не помогла. Ребенок скончался, передает "Регион Online".