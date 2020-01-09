Вице-президентом "Анжи" стал его бывший игрок

Вице-президентом махачкалинского футбольного клуба "Анжи" стал его бывший игрок Шамиль Асильдаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

В качестве вице-президента он будет курировать вопросы, связанные с организационной деятельностью клуба и решением внутрикомандных вопросов. "Опыт Асильдарова, безусловно, будет полезен при построении молодой команды и выстраивании правильного климата в коллективе", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, Асильдаров выступал за "Анжи" в сезонах-2008, 2014/15 и 2016/17.