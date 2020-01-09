Трюдо: украинский Boeing сбил Иран

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у страны есть разведданые, которые свидетельствуют о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.

"В последние часы нам передали важные сообщения относительно инцидента... Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - цитирует его РИА Новости.

По словам канадского премьера, согласно полученной информации, самолет был сбит ненамеренно.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.

Напомним, утром 8 января в аэропорту международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за "технических проблем" потерпел крушение украинский лайнер Boeing, выполнявший рейс Тегеран - Киев. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.