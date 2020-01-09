Горнолыжников ждет уникальный склон в Чечне

Полноценный горнолыжный курорт "Ведучи" будет создан в Чечне в течение трех лет после обустройства северного склона, заявил гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

"Сейчас на курорте реализован нулевой этап, создана минимальная горнолыжная инфраструктура, достаточная, чтобы заинтересовать местных жителей горнолыжным спортом", - сказал он, отметив, что под глобальным развитием курорта понимается обустройство северного склона.

По его словам, в течение трех лет на курорте планируется создать восемь километров трасс, а полная реализация проекта предусматривает в перспективе обустройство трасс протяженностью более 16 км, отмечает ТАСС.

Кроме того, обустройство северного склона предполагает строительство уникальной для Северного Кавказа канатной дороги. "Мы уже готовы строить уникальную канатную дорогу, которая пройдет через все ущелье и соединит южный и северный склоны", - подчеркнул гендиректор КСК.