Tesla рекордно дорожает

Капитализация американской компании-производителя электромобилей Tesla продемонстрировала рекордный рост, поднявшись до $89 млрд. Таким образом Tesla обогнала мировые автогиганты General Motors и Ford ($49,4 и $36,6 млрд).

По данным Reuters, акции компании продолжают расти с конца прошлого года. Это объясняется неожиданно высокой прибылью в третьем квартале прошлого года, составившей около $143 млн. 8 января акция Tesla стоила $492,14 (+5 %).

В то же время отмечается, что в 2019 году Tesla поставила около 360 тыс электромобилей, что в разы меньше, чем у General Motors и Ford, которые только в США продали более двух миллионов машин.