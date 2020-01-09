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Франция останется приверженной ядерной сделке с Ираном

Франция останется приверженной ядерной сделке с Ираном

Франция остается приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Франции.

"Франция продолжает работать с другими сторонами для полного их соблюдения", - цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением.

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Вестник Кавказа

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