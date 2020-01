Палата представителей ограничивает Трампа в Иране

Палата представителей США проводит голосование по резолюции, ограничивающей военные полномочия президента Дональда Трампа по войне с Ираном. Накануне Трамп заявил в обращении к нации, что американские ракеты ”большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые”. Американское информационное агентство United Press International в материале U.S. House to vote on limiting Trump's power to hit Iran militarily пишет, что речь идет об ограничении возможностей Трампа нанести военный удар по Ирану после ракетных атак Тегерана по американским базам в Ираке.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что нижняя палата проголосует за резолюцию, предложенную политическим новичком, членом палаты представителей Конгресса Элиссой Слоткин из Мичигана, чтобы лишить президента возможности начинать военные действия без одобрения Конгресса. Пелоси объявила о голосовании в среду после того, как разгневанные представители Демократической партии провели встречу за закрытыми дверями с высшими должностными лицами администрации. На встрече обсуждались причины нанесения авиаудара на прошлой неделе, в результате которого в Ираке погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Его смерть вынудила Тегеран ответить ракетными обстрелами двух американских военных баз в Ираке. Иранские СМИ сообщают, что десятки американских военнослужащих были убиты, но по словам представителей Министерства обороны США, военнослужащие не пострадали в результате атак.

Как и госсекретарь США Майк Помпео ранее, Трамп не придал особого значения контратаке Ирана в обращении к нации. При этом он оправдал смерть Сулеймани, назвав его ”безжалостным террористом”, чьи руки были запятнаны кровью американцев и иракцев. Трамп также предостерег Иран: ”У нас большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые ракеты. Мы не хотим их использовать. Американская мощь, как военная, так и экономическая, является лучшим сдерживающим фактором”.

Ранее Трамп угрожал военными действиями против таких противников как Иран и Северная Корея. Теперь демократы Палаты представителей хотят гарантировать, что президент не будет действовать в одностороннем порядке. После встречи в среду они заявили, что администрация так и не привела убедительных доводов для убийства Сулеймани. ”Не было представлено никаких обоснованных доказательств того, что он представлял неизбежную угрозу”, - сказала член Палаты представителей Прамила Джаяпал из Вашингтона. ”Не было представлено законных оснований для нападения или доказано, что угроза была неминуемой”, - добавил член Палаты представителей Дэвид Чичиллине из Род-Айленда. ”Члены Конгресса крайне обеспокоены по поводу решимости администрации участвовать в военных действиях против Ирана и отсутствия дальнейшей стратегии, - заявила Пелоси. - Наши опасения не были учтены ни в уведомлении президента по поводу Закона о военных полномочиях, ни по итогам сегодняшнего брифинга администрации”.

Вчера республиканский Сенат представил двухпартийную резолюцию, в которой подчеркивается, что у Трампа нет разрешения Конгресса на проведение военных действий против Ирана. Резолюция, предложенная сенаторами Джеффом Меркли (Демократическая партия, Орегон), и Рэндом Полом (Республиканская партия, Кентукки), предупреждает, что правительственные разрешения на использование военной силы против террористов и государства Ирак от 2001-го и 2002 годов, принятые на ранних этапах американской войны с терроризмом юридически дают право администрации Трампа начать военные действия против Ирана.

Между тем, в том же обращении к нации Дональд Трамп потребовал от международных посредников выйти из иранской ядерной сделки. Напомним, что еще 5 января Тегеран решил продолжить приостановку своих обязательств, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Однако в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что заявление Ирана о том, что он более не считает себя связанным теми или иными ограничениями, предусмотренными в СВПД, необходимо рассматривать в контексте всего происходящего вокруг договоренностей, начиная с мая 2018 года, когда США в одностороннем порядке их разорвали.

Отказ Тегерана от предусмотренных СВПД ограничений на развитие своих мощностей и технологических возможностей в области обогащения урана сам по себе не несет какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия. Все свои действия Иран осуществляет в тесном взаимодействии и под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ. Речь идет о временной приостановке тех элементов СВПД, которые выходят за рамки ДНЯО и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. На них Иран согласился в 2015 году ради достижения компромисса, исходя из выстроенного в рамках сделки баланса интересов и принципа взаимности. Этот баланс был нарушен не по его вине.

На Смоленской площади заявили, что Москва сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нем целям. Вызовы, с которыми международному сообществу пришлось столкнуться в процессе осуществления всеобъемлющих договоренностей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа, прежде всего, со стороны основных участников СВПД. В российском МИДе убеждены, что когда эти вызовы будут преодолены, у иранской стороны не останется причин отклоняться от согласованных требований. Москва призвала всех партнеров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло.