Человечество будет питаться воздухом?

Ученые из Финляндии, изучающие питательный белок "из воздуха", сообщили о том, что в течение ближайших десяти лет стоимость их продукта сравняется по дешевизне с соей.

Отмечается, что для производства такого белка используются кислород, азот, углекислый газ и водяной пар, входящие в состав земной атмосферы.

Питательное вещество под названием Solein напоминает по вкусу и текстуре пшеничную муку. По словам его создателей, "солеин" можно использовать только в качестве ингредиента для приготовления пищи. Уточняется, что пока этот продукт не может в полной мере заменить такую натуральную питательную белковую пищу, как мясо или молочные продукты, передает ТАСС.