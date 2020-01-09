Иран опроверг версию о том, что украинский самолет был сбит системами ПВО

Глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде заявил о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер был сбит.

"С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет. Эти слухи нелогичны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что американский журнал Newsweek со ссылкой на ряд источников проинформировал читателей о том, что лайнер Boeing-737 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ), потерпевший крушение под Тегераном, вероятно, мог быть случайно уничтожен иранскими системами ПВО, напоминает "Интерфакс".