Представители Шейдаева обжалуют в РФС расторжение контракта с "Динамо"

Представители нападающего сборной Азербайджана по футболу Рамиля Шейдаева недовольны расторжением контракта с московским "Динамо".

Сторона 23-летнего форварда рассчитывала, что он еще полгода проведет в клубе. Не исключено, что будет подано заявление в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), передает "Спорт-Экпресс".

В свою очередь, в столичном клубе отметили, что уверены в юридической состоятельности своей позиции, поскольку положения трудового договора о его прекращении в срок до 15 января 2020 года полностью соответствуют договоренностям с игроком, которые были достигнуты перед приходом в клуб.

Напомним, ранее сегодня стало известно что азербайджанский нападающий московского "Динамо" Рамиль Шейдаев покинул клуб.