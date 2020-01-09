Россия принимает Первый Всемирный конкурс языка горских евреев

Проходящий в России Первый Всемирный конкурс для школьников по языку горских евреев (джуури) продлится до 20 февраля 2020 года. Об этом сообщает организатор мероприятия благотворительный фонд СТМЭГИ, отмечая, что в конкурсе участвуют все знатоки джуури в возрасте от семи до семнадцати лет.

Первый тур, стартовавший 10 декабря 2019 года, завершится 1 февраля 2020 года. Участником второго тура можно стать до 20 февраля 2020 года.

Полуфиналистам предстоит пройти отбор для участия в заключительном туре, который пройдет в Москве, в канун праздника Пурим в марте 2020 года. "На завершающем этапе участники должны будут продемонстрировать навыки владения языком джуури. Победители и призеры конкурса будут награждены ценными призами", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что в целях привлечения внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки и активизации, 2019 год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом языков коренных народов.

Фонд СТМЭГИ выступает за сохранение горско-еврейской культуры, неотъемлемая часть которой – язык джуури.

Исторически горско-еврейский язык или джуури – разговорный язык, относящийся к западной подгруппе иранских языков. Первые письменные источники датированы серединой XIX века и написаны ивритской графикой, с проставлением огласовок.

Язык джуури оказался под угрозой исчезновения в результате миграции горских евреев из районов традиционного проживания и перехода на языки окружающих народов.