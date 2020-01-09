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Парламент Абхазии проголосовал за отставку Хаджимбы (Видео)

Парламент Абхазии проголосовал за отставку Хаджимбы (Видео)

Парламент Абхазии, собравшийся сегодня вечером на внеочередное заседание, проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы. Большинством голосов (19 из 27) парламентарии приняли обращение к главе государства с соответствующим требованием.

Ранее глава республики отказался покидать пост, как того изначально потребовала оппозиция, однако заявил о готовности вести переговоры, передает РИА Новости.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Абхазии состоялся второй тур выборов президента. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако получил отказ. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. После этого оппозиция требовала назначить повторные выборы и настаивала на том, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

Сегодня днем протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию и заблокировали ее. К моменту штурма сотрудников в здании уже не было. Хаджимба провел экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике могут ввести чрезвычайное положение. Силовиков перевели на усиленный режим. Парламент решил направить на переговоры к президенту пять человек, известно, что встреча прошла на повышенных тонах. Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, а также плохим социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

Парламент Абхазии проголосовал за отставку Хаджимбы (Видео)

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Вестник Кавказа

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