Парламент Абхазии проголосовал за отставку Хаджимбы (Видео)

Парламент Абхазии, собравшийся сегодня вечером на внеочередное заседание, проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы. Большинством голосов (19 из 27) парламентарии приняли обращение к главе государства с соответствующим требованием.

Ранее глава республики отказался покидать пост, как того изначально потребовала оппозиция, однако заявил о готовности вести переговоры, передает РИА Новости.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Абхазии состоялся второй тур выборов президента. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако получил отказ. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. После этого оппозиция требовала назначить повторные выборы и настаивала на том, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

Сегодня днем протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию и заблокировали ее. К моменту штурма сотрудников в здании уже не было. Хаджимба провел экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике могут ввести чрезвычайное положение. Силовиков перевели на усиленный режим. Парламент решил направить на переговоры к президенту пять человек, известно, что встреча прошла на повышенных тонах. Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, а также плохим социально-экономическим положением и коррупцией в стране.