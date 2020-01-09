Мир увидит обновленные "Челюсти" Спилберга

Триллер Стивена Спилберга "Челюсти" получит обновленную версию. Работы над ремейком ведет киностудия Universal Pictures. Режиссером новой версии станет Андрес Мускетти.

Стало известно, что лента будет снята по одноименному роману Питера Бенчли 1974 года. Согласно сюжету, кровожадная акула нападает на отдыхающих на островном курорте людей.

Как сообщает портал We got this covered со ссылкой на осведомленный источник, в ремейке появятся новые герои, которых не было в картине Спилберга. Не исключено, что Спилберг станет продюсером новых "Челюстей".