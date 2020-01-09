В Северной Осетии в мае заработает первая четырехзвездочная гостиница

Уже в мае в Куртатинском ущелье в Северной Осетии заработает первая в республике четырехзвездочная гостиница на 50 номеров, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Введение в эксплуатацию круглогодичного туристического комплекса на 50 номеров запланировано на май 2020 года. В настоящее время завершаются работы по благоустройству, меблируются и оснащаются необходимой техникой ресторанные комплексы и номерной фонд, начата работа по подбору персонала", - цитирует собеседника ТАСС.

В семиэтажном комплексе будут бассейн, тренажерный зал, а на площади в 5 га - терренкур в хвойном лесу. Комплекс, строящийся в 50 км от Владикавказа, сможет принимать туристов круглый год. На его территории планируется создать современную горнолыжную трассу протяженностью 1,5 км, на которой смогут кататься 1,2 тыс человек в час.