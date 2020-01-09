Пропавшая в Ставропольском крае девочка нашлась на Кубани

Пропавшая в Пятигорске 13-летняя девочка нашлась в Новороссийске. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Ставропольскому краю.

Ранее следствие сообщило, что по факту исчезновения 13-летней девочки возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что она ушла из дома в ночь на 4 января и пропала.

В настоящее время девочку везут в Пятигорск. "По предварительным данным, никаких преступлений в отношении малолетней совершено не было. Все обстоятельства исчезновения будут выяснены следователем СКР в ходе ее допроса", - поведали в следственном управлении СК по Ставрополью.