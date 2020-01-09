В КЧР заработает первый в республике мобильный "Кванториум"

В наступившем 2020 году в Карачаево-Черкесии (КЧР) откроется первый детский мобильный технопарк "Кванториум", рассказала министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"В 2021 году в северной части города Черкесска планируется открытие стационарного технопарка "Кванториум", а также планируется открытие еще двух мобильных технопарков. Первый мобильный технопарк "Кванториум" в нашей республике начнет действовать в 2020 году", - поведала она, передает ТАСС.

Мобильный "Кванториум" будет представлять собой передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, где дети смогут осваивать навыки виртуальной реальности, робототехники, информационной технологии, управления беспилотными летательными аппаратами промышленного дизайна.

Комплекс уникален для работы по научно-исследовательскому и инженерно-техническому направлениям, он будет доступен не только жителям городов, но и учащимся из сельской местности и малых городов", - добавила министр.