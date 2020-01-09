Россия узрит "черную луну"

Полутеневое затмение Луны можно будет наблюдать на всей территории России в ночь с 10 на 11 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московского планетария.

Отмечается, что астрономическое явление продлится четыре часа четыре минуты – с 20:08 мск до 00:12 мск. Момент максимальной фазы, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень, наступит в 22:10 по мск, уточняет РИА Новости, отмечая, что при ясной погоде невооруженным глазом можно будет увидеть потемнение нижнего края лунного диска.