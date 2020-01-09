Трамп призвал НАТО расширить присутствие на Ближнем Востоке

НАТО необходимо расширить свое присутствие на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Это международная проблема. Мы можем вернуться домой и использовать НАТО, поскольку это международная проблема. Я считаю, что масштаб НАТО должен быть увеличен. В настоящее время бремя лежит на нас, и это несправедливо", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

"Я даже придумал имя. Есть НАТО (NATO) и есть Ближний Восток (Middle East, ME). Вы будете называть это NATOME", - пояснил Трамп.

Он также сообщил, что накануне он провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "У нас был отличный разговор", - сказал он.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и база в Эрбиле. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана отметили, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани, произошедшего во время атаки дронов у аэропорта Багдада в ночь на 3 января.