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Трамп призвал НАТО расширить присутствие на Ближнем Востоке

Трамп призвал НАТО расширить присутствие на Ближнем Востоке

НАТО необходимо расширить свое присутствие на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Это международная проблема. Мы можем вернуться домой и использовать НАТО, поскольку это международная проблема. Я считаю, что масштаб НАТО должен быть увеличен. В настоящее время бремя лежит на нас, и это несправедливо", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

"Я даже придумал имя. Есть НАТО (NATO) и есть Ближний Восток (Middle East, ME). Вы будете называть это NATOME", - пояснил Трамп.

Он также сообщил, что накануне он провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "У нас был отличный разговор", - сказал он.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и база в Эрбиле. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана отметили, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани, произошедшего во время атаки дронов у аэропорта Багдада в ночь на 3 января.

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Вестник Кавказа

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