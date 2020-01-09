Крысы заполонили продуктовый магазин в Москве

Работа одного из продуктовых магазинов на северо-востоке Москвы была приостановлена из-за нашествия крыс. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача по Северо-Восточному административному округу столицы Ирина Тарасенко.

Уточняется, что речь идет о магазине продуктовой сети "Пятерочка". Санитарно-гигиеническое состояние магазина оказалось неудовлетворительным, обратила внимание Тарасенко.

По ее словам, по периметру зала обнаружены разрушения в стенах, норы. "Самих грызунов обнаружено не было, но присутствовали следы их жизнедеятельности. В результате осмотра был составлен протокол и вынесено постановление о временном закрытии магазина, в настоящий момент предприятие опечатано", - цитирует Тарасенко РИА Новости, отмечая, что жалоб об отравлении продуктами из этого магазина в последнее время не поступало.

Отмечается, что дело будет передано в Бутырский районный суд для принятия решения.