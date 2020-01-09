Иран случайно сбил украинский авиалайнер - СМИ

Представители разведки США и Ирака предположили, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, мог быть по ошибке сбит иранскими зенитными ракетными системами (ЗРС). Об этом пишет журнал Newsweek, ссылаясь на три знакомых с ситуацией источника.

Так, по словам представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника американской разведки и представителя разведки Ирака, сработавшие иранские ЗРС, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские военнослужащие, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс Тегеран - Киев, разбился накануне после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.