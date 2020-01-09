Иранские специалисты начали расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing

Руководство Ирана пока не решило, будет ли отправлять в другое государство "черные ящики" потерпевшего катастрофу украинского самолета Boeing 737. Об этом сообщил официальный представитель Управления авиации Ирана Джаафар Заде.

По словам Заде, в настоящее время иранские специалисты пытаются расшифровать данные самописца, и все будет зависеть от того, удастся ли им это сделать полностью или частично, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что расшифровка данных "черного ящика" является прерогативой государства, на территории которого потерпел катастрофу самолет, добавив при этом, что страны, чьи граждане находились на борту самолета, а также государство собственника авиалайнера могут оказывать содействие в этой работе.

Напомним, утром 8 января в аэропорту международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за "технических проблем" потерпел крушение украинский лайнер Boeing, выполнявший рейс Тегеран - Киев. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.