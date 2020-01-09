Трамп предложил снять санкции с Ирана

США прекратят санкционное давление на Иран в том случае, если Тегеран выполнит условия Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Санкции наносят им очень серьезный ущерб. Все это может завершиться очень быстро. Однако - хотят они этого или нет - это зависит от них. Не от меня. Полностью от них", - сказал он в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Они могут выправить положение в своей стране. Иран в настоящее время охвачен хаосом", - цитирует Трампа ТАСС.