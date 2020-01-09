”Турецкий поток” поможет стабилизировать ситуацию в регионе

Вчера в Стамбуле президенты России, Турции и Сербии Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов запустили газопровод «Турецкий поток», состоящий из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Как отмечает турецкая "Сабах" в статье TurkStream offers economic interdependence as catalyst for peace, по трубопроводу российский природный газ будет поставляться как в Турцию, так и в южную Европу. Запуск ”Турецкого потока” последовал за введением в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), последний этап которого был завершен в Европе всего два месяца назад. Теперь через территорию Турции проходит три основных газопровода, что укрепляет роль страны в качестве основного энергетического коридора между Европой и Азией.

С экономической точки зрения, введение в эксплуатацию ”Турецкого потока” - не только технический прогресс, снижение стоимости энергоносителей для Турции и дополнительная занятость в регионе. Наибольший экономический эффект от трубопровода и аналогичных проектов заключается в создании новых экономических связей между Турцией и Россией. По мере укрепления взаимозависимости между странами, многие конфликты сходят на нет. Страны многое потеряют, если политики по обе стороны Черного моря не придут к соглашению по какому-либо конкретному вопросу и попытаются заморозить отношения. Потенциально возможные проблемы стимулируют лидеров бизнеса оказывать влияние на соответствующие правительства, чтобы избегать конфликтов.

Подобная взаимосвязь идет на пользу не только Турции и России, но и альянсу НАТО, в котором Турция представлена наряду со странами, попадающими в сферу влияния России. В конечном счете, мир и предотвращение конфликтов достигаются только тогда, когда национальные элиты отказываются от конфликтной альтернативы. Когда государства не могут позволить себе проблем в экономике, сложностей в политике не возникает.

Подобной тактики необходимо придерживаться и в более широких рамках ближневосточного конфликта. Нынешняя риторика в отношении убийства Касема Сулеймани остра, а воинственные настроения сильны. Иран и без того уязвим в экономическом отношении, и любые нападки на него пойдут на пользу Тегерану, а любая контратака ИРИ на американские интересы пойдет на пользу президенту Дональду Трампу в его президентской гонке.

Между тем, в центре конфликта Вашингтона и Тегерана оказываются гражданские лица Ирана, Ирака, Сирии, Турции и Израиля. Ответный удар Ирана после убийства Сулеймани - нападение на американские базы, в том числе в иракском Эрбиле, был нанесен всего в 120 милях к югу от турецкой границы. Сегодня очевидно, что ликвидация Сулеймани приведет к дальнейшему кровопролитию, в результате которого погибнет еще больше ни в чем не повинных людей.

Ясно, что следует избегать гибели гражданского населения, независимо от того, существуют ли экономические связи между странами или нет. Но если экономическая взаимозависимость идет на пользу странам и народам, ее следует приветствовать и отстаивать везде, где возможно.