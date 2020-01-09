Эрдоган обсудил с Меркель напряженность между США и Ираном

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

В рамках беседы стороны обсудили региональные проблемы, в первую очередь напряженность между США и Ираном, ситуацию в Ливии и Сирии, а также двусторонние вопросы, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и база в Эрбиле. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана отметили, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани, произошедшего во время атаки дронов у аэропорта Багдада в ночь на 3 января.