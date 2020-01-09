Арестован автор фейковой страницы Facebook "Диана Арутюнян"

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала гражданина, выступающего в социальной сети Facebook под именем Диана Арутюнян.

Автор фейкового поста в Facebook о несуществующем поздравлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес президента США Дональда Трампа обвиняется по статьям о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды публично или с использованием средств информации и незаконном завладении компьютерной информацией.

Напомним, 3 января на странице "Дианы Аруютнян" в Facebook был опубликован материал о том, что Пашинян поздравил Трампа с успешными действиями в отношении высокопоставленного военного Ирана. СНБ квалифицировала эти действия как распространение лживой информации, наносящей ущерб государству, обществу и личности.