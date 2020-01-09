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Посольство США в Армении приостановило выдачу виз

Посольство США в Армении приостановило выдачу виз

Посольство США в Ереване приостановило выдачу въездных виз. Данная мера была введена в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

"Из-за недавних событий на Ближнем Востоке посольство США в Ереване временно приостановило предоставление некоторых визовых услуг", - указано в сообщении.

Кроме того, стало известно, что американская сторона усилила меры безопасности при входе на территорию диппредставительства.

Так, был установлен запрет на вход с "большими сумками", крупногабаритный багаж также запрещено оставлять на хранение у сотрудников внутренней безопасности дипмиссии, передает Sputnik Армения.

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Вестник Кавказа

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