Трамп: Сулеймани готовил взрыв одного из посольств США

Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал осуществление взрыва одного из посольств США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом Доме.

"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно", - сказал он, отметив, что Вашингтон был вынужден пойти на такой шаг потому, что "они хотели взорвать наше посольство".

В то же время американский лидер не уточнил, о каком именно диппредставительстве США идет речь, передает ТАСС.