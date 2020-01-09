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Британия и США осудили Иран

Британия и США осудили Иран

Глава Госдепартамента США Майк Помпео провел переговоры с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, сообщает Госдеп.

Стало известно, что предметом переговоров стала ситуация вокруг Ирана. В ходе встречи дипломаты "согласились с тем, что опасная и бездумная атака на авиабазу Айн аль-Асад и Эрбиль подкрепляет давние опасения обеих стран по поводу наступательной программы Ирана по созданию баллистических ракет".

Ранее сообщалось, что накануне Тегеран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани, напоминает RT, отмечая, что ракеты были выпущены по двум базам США в Ираке.

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