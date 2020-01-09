"Динамо" рассталось с азербайджанским нападающим
Нападающий сборной Азербайджана московского "Динамо" Рамиль Шейдаев покинул клуб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичной команды.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
"Динамо" поблагодарило 23-летнего форварда за выступления в составе команды и пожелало ему дальнейших успехов в карьере.
Напомним, Шейдаев стал игроком "Динамо" в начале нынешнего сезона. Нападающий перебрался в столичную команду из самарских "Крыльев Советов".
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться