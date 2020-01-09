Президент Абхазии отказался уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается удовлетворять просьбу протестующих уйти в отставку на фоне беспорядков в центре Сухума. Об этом сообщил депутат Леонид Чамагуа.

"Передали президенту ситуацию и просьбу митингующих уйти в отставку и провести новые выборы. Президент ответил, что не готов пока такое решение принять. Нужно время думать над тем, как разрядить ситуацию", - цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, депутат Алхас Джинджолия подчеркнул, что "предлагалось всем сторонам сесть за стол переговоров". "Президент готов к любым переговорам", - поведал он.

Ранее сегодня протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Абхазии заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Абхазии состоялся второй тур выборов президента. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако получил отказ. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает на том, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.