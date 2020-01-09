КамАз раздавил Porshe Cayenne в Дагестане

Трагедией закончилась попытка обладателя Porshe Cayenne обогнать "Камаз-53215". Авария произошла в Дагестане. Об этом информирует пресс-службе МВД по республике

Сообщается, что владелец иномарки выехал на встречку для обгона, в ходе маневра он столкнулся с "Камазом-53215".

От полученных травм водитель Porshe Cayenne скончался на месте ДТП. По факту собран материал для принятия процессуального решения. "Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего", - указали в ведомстве.