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КамАз раздавил Porshe Cayenne в Дагестане

КамАз раздавил Porshe Cayenne в Дагестане

Трагедией закончилась попытка обладателя Porshe Cayenne обогнать "Камаз-53215". Авария произошла в Дагестане. Об этом информирует пресс-службе МВД по республике

Сообщается, что владелец иномарки выехал на встречку для обгона, в ходе маневра он столкнулся с "Камазом-53215".

От полученных травм водитель Porshe Cayenne скончался на месте ДТП. По факту собран материал для принятия процессуального решения. "Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего", - указали в ведомстве.

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Вестник Кавказа

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