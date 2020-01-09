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Лавров перенес поездку в Узбекистан

Лавров перенес поездку в Узбекистан

Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов во время состоявшегося сегодня телефонного разговора договорились о переносе визита российского министра в Ташкент на 15-16 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

Как отметили в ведомстве, в рамках беседы состоялся обмен мнениями по актуальным мировым проблемам.

Напомним, изначально планировалось, что визит главы российского внешнеполитического ведомства в Ташкент состоится 12-13 января.

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Вестник Кавказа

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