Лавров перенес поездку в Узбекистан

Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов во время состоявшегося сегодня телефонного разговора договорились о переносе визита российского министра в Ташкент на 15-16 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

Как отметили в ведомстве, в рамках беседы состоялся обмен мнениями по актуальным мировым проблемам.

Напомним, изначально планировалось, что визит главы российского внешнеполитического ведомства в Ташкент состоится 12-13 января.