Ростуризм открыл горячую линию из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Ростуризм и ассоциация "Турпомощь" открыли горячую линию для туристов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ведомство.

"В связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе, в целях защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг информируем, что Ростуризмом совместно с Ассоциацией "Турпомощь" организована работа "горячей линии" для туристов по номеру телефона 8 499 678 12 03", - говорится в сообщении ведомства.

"Горячая линия" работает с 09:00 до 21:00 (мск).

Напомним, в ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум военным базам, используемым США. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и база в Эрбиле. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана отметили, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани, произошедшего во время атаки дронов у аэропорта Багдада в ночь на 3 января.