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Иран определил судьбу ядерной сделки

Иран определил судьбу ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен укрепить ядерную сделку.

"Иран наряду с Европой стремится к установлению стабильности в регионе и укреплению ядерной сделки", - сказал он в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Рухани подчеркнул, что для Иран заинтересован в том, чтобы и европейские партнеры, и Китай, и Россия сыграли свою роль в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что СВПД должен прекратить существование.

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Вестник Кавказа

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