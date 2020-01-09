Иран определил судьбу ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен укрепить ядерную сделку.

"Иран наряду с Европой стремится к установлению стабильности в регионе и укреплению ядерной сделки", - сказал он в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Рухани подчеркнул, что для Иран заинтересован в том, чтобы и европейские партнеры, и Китай, и Россия сыграли свою роль в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что СВПД должен прекратить существование.