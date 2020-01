Саудовская Аравия и ОАЭ призывают к деэскалации в регионе

Американские союзники в Персидском заливе открыто поддерживают политику Вашингтона по оказанию давления, изоляции и нанесению ущерба Ирану, но подобная стратегия подвергается проверке на прочность из-за неожиданной атаки США, в результате которой был убит самый влиятельный иранский генерал, а регион оказался на шаг ближе к полномасштабному конфликту.

The Аrab Weekly в материале Gulf states want US pressure on, not outright war with, Iran пишет, что арабские страны Персидского залива и Израиль активно лоббировали жесткие американские санкции и тактику максимального давления на Иран, однако Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты хотят избежать прямой войны.

Авиаудар, в результате которого погиб командующий сил ”Кудс” Корпуса стражей Исламской революции, Касем Сулеймани оказался полной неожиданностью для союзников США в Персидском заливе. Теперь они пытаются удостовериться, что провокация президента Дональда Трампа не обострит еще больше конфликт между Вашингтоном и Тегераном. Иран, организовавший для Сулеймани в нескольких городах беспрецедентную похоронную процессию, в которой приняли участие миллионы оплакивающих командира людей, в среду вечером нанес ответный удар, выпустив серию баллистических ракет по двум военным базам в Ираке, где размещены американские войска. Трамп заверил, что военного ответа не будет, но он пообещал продолжить кампанию максимального давления и экономических санкций в отношении Ирана.

На фоне неведения по поводу дальнейших действий США и Ирана Саудовская Аравия и ОАЭ призывают к деэскалации. В понедельник Саудовская Аравия направила заместителя министра обороны принца Халида ибн Салмана в Вашингтон, где тот встретился с Трампом, а также советником и зятем президента Джаредом Кушнером. Заместитель министра ”обсудил усилия по снижению напряженности и недопущению эскалации, которая может еще больше усугубить ситуацию в регионе в свете провокаций и дестабилизирующих действий иранского режима”.

Министр иностранных дел Катара отправился в Тегеран на следующий день после убийства Сулеймани и также призвал к деэскалации. ”Войны никто не хочет, потому что победителей не будет. Будут одни проигравшие”, - думает главный редактор английской версии саудовского новостного сайта Al-Arabiya Мохаммед Аляхья.

В результате очередного витка напряженности поскочили цены на нефть: нефть марки Brent торгуется на уровне около $70 за баррель. В среду министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что на данный момент нет риска для поставок или нехватки нефти, заметив, что убийство Сулеймани ”определенно привело к эскалации”.

”Иран - наш сосед. Мы географически очень близки к Ирану, и нам совершенно не нужна очередная напряженность на Ближнем Востоке”, - сказал министр энергетики, повторив призывы к деэскалации.

ОАЭ и Саудовская Аравия давно хотели, чтобы США ограничили возможность Тегерана распространять влияние в регионе, где Сулеймани играл важную роль. Мусульмане-сунниты большей части региона опасались командующего силами ”Кудс”, руководящего ополченцами в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене.

В Иране же Сулеймани провозглашен национальным героем, бросившим вызов давлению США, и даже после убийства иранского командующего, Вашингтон по-прежнему балансирует на границе между максимальным давлением и войной. По мнению Аляхьи, стратегия давления все еще необходима, чтобы остановить "Кудс”, но ”игра очень рискованная, а последствия могут оказаться крайне серьезными”.

Роберт Мэлли, ранее занимавший пост в Совете национальной безопасности при президенте Обаме, а теперь возглавляющий Международную кризисную группу, сказал, что страны Персидского залива, вероятно, удовлетворены убийством Сулеймани, но в то же время обеспокоены тем, что Иран может нанести серьезный ущерб их экономике. "Сейчас они пытаются донести до США и других сторон, что не стоит зацикливаться на произошедшем, потому что они находятся очень далеко… Государствам Персидского залива придется разбираться с последствиями, и США не будет рядом, чтобы защитить их”, - сказал Мэлли.

Страны персидского залива вполне могут стать целью иранского возмездия. В регионе размещено более 30 000 американских военнослужащих, в том числе Пятый флот ВМС США, дислоцированный в Бахрейне, центральный передовой штаб армии США в Кувейте и обширная авиабаза Аль-Удейд в Катаре. Сотни американских военных находятся в Саудовской Аравии, современные беспилотники, истребители F-35 и несколько тысяч военнослужащих дислоцировано на авиабазе Аль-Дафра в Абу-Даби.

Еще летом Иран обвиняли в нападениях на танкеры в Персидском заливе и ракетной атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Тегеран отрицал обвинения, хотя и захватил несколько нефтяных танкеров в Ормузском проливе, через который переправляется 20% мировой нефти.

На выходных США предупредили американских граждан в Саудовской Аравии о повышенном риске ракетных ударов и атак беспилотников, особенно вблизи военных баз, нефтегазовых объектов и другой важной гражданской инфраструктуры.

После сентябрьского нападения на Саудовскую Аравию, которая временно сократила добычу нефти вдвое, похоже, что Иран и королевство предпринимают негласные попытки ослабить напряженность. Но нет никаких сообщений о том, что стороны преодолели разногласия.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил в воскресенье законодателям в Багдаде, что хотел встретиться с Сулеймани в день его убийства – тот должен был доставить через Ирак ответ верховного лидера Ирана на сообщение Саудовской Аравии о ”важных соглашениях и прорывах в Ираке и регионе”. Однако ни Иран, ни Саудовская Аравия не подтвердили заявления Абдул-Махди. Альяхья считает, что Абдул-Махди ”рассказывает сказки”. Многие в Саудовской Аравии убеждены в том, что Сулеймани не был голубем мира. Госсекретарь США Майк Помпео назвал заявление иракского премьера ”пропагандистским” и предположил, что саудиты разделяют его мнение о том, что Сулеймани был в Ираке не с миротворческой миссией.

Расчеты лидеров стран Персидского залива осложняет неизвестность в отношении того, было ли решение Трампа о нанесении удара по Сулеймани принято импульсивно или же оно стало частью более долгосрочной стратегии. Союзники США ставят под сомнение надежность Трампа как партнера по поддержанию безопасности. Хотя военное присутствие США в Персидском заливе было усилено на фоне растущей напряженности с Ираном, Трамп не стал вмешиваться и защищать интересы Саудовской Аравии после нападения на нефтяные объекты и отказался от ответного удара, когда Иран сбил американский беспилотник в Ормузском проливе.

Вчера Трамп заявил: ”Мы независимы, и нам не нужна ближневосточная нефть”, одновременно попросив НАТО усилить присутствие в регионе. ”Постоянство Трампа в его непредсказуемости, - сказал политический аналитик из ОАЭ Абдулхалек Абдулла. - Мы не знали, что он замышляет, и не в курсе его дальнейших действий. Но готова ли Америка к реваншу со стороны Ирана? Готов ли регион к резкой эскалации?"