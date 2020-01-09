Япония создала концепт электромобиля будущего (ВИДЕО)

Инженеры и дизайнеры японской компании Sony на проходящей в Лас-Вегасе выставке электроники CES представили прототип электромобиля будущего.

Концепт, названный Vision-S, был создан в сотрудничестве с компанией Magna. По внешним параметрам он во многом напоминает современные авто. Машина оснащена двумя электромоторами, способными разогнать Vision-S до 100 км/ч в час за 4,5 сек. Они же способны обеспечить максимальную скорость в 240 км/ч.

Кроме того, электромобиль получил десятки датчиков, камеры вместо зеркал заднего вида и фирменную систему автопилота, пишет журнал "За рулем".

все пространство передней консоли занимают сенсорные дисплеи, на которых выводятся не только данные бортовых систем, но и любая другая информация, включая изображения с боковых камер. За создание "трехмерного звукового эффекта" отвечают динамики аудиосистемы 360 Reality. Кроме того, для пассажиров на задних сидениях предназначены отдельные мониторы, закрепленные на подголовниках передних сидений.

В компании прокомментировали, что концепт должен продемонстрировать технические возможности Sony. В то же время отмечается, что на "поток" ставить версию Vision-S не планируется. По словам руководителя проекта Изуми Каваниши, компания не намерена становиться автопроизводителем, а представленный концепт является "вкладом Sony в эволюцию автомобилей".