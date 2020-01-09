На переговоры с президентом Абхазии направятся пятеро оппозиционеров

Оппозиция направит на переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой пятерых человек. Об этом сообщил оппозиционный депутат Дмитрий Дбар.

"Пока он не уйдет в отставку, мы никуда не уйдем. Сейчас мы делегируем к нему пять человек. Мы будем стоять до конца", - цитирует его РИА Новости.

Ранее сегодня протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Абхазии заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Абхазии состоялся второй тур выборов президента. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако получил отказ. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает на том, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.