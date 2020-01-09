Финдиректор фирмы в Кабардино-Балкарии скрыл от проверяющих 78 млн рублей

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии судят финансового директора фирмы "Риал", пытавшего скрыть налоги от государства. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Мужчина подозревается в том, что пытался скрыть от проверяющих 78 млн рублей, которые должны были пойти на выплату налогов.

Обвиняемый полностью признал вину и способствовал расследованию, поэтому его дело будет рассмотрено в особом порядке. В целях возмещения причиненного ущерба бюджетной системе РФ а имущество ООО "Риал" наложен арест на на сумму более 196 млн рублей, передает "Регион Online".