Финдиректор фирмы в Кабардино-Балкарии скрыл от проверяющих 78 млн рублей
В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии судят финансового директора фирмы "Риал", пытавшего скрыть налоги от государства. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Мужчина подозревается в том, что пытался скрыть от проверяющих 78 млн рублей, которые должны были пойти на выплату налогов.
Обвиняемый полностью признал вину и способствовал расследованию, поэтому его дело будет рассмотрено в особом порядке. В целях возмещения причиненного ущерба бюджетной системе РФ а имущество ООО "Риал" наложен арест на на сумму более 196 млн рублей, передает "Регион Online".
Вестник Кавказа
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