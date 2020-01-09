Названы работающие способы продления жизни

Ученые Гарварда и Амстердамского университета пришли к выводу, что регулярные тренировки и здоровое питание действительно способствуют увеличению продолжительности жизни человека примерно на 10 лет.

Участие в исследовании принимали более 100 тыс человек 50 лет. Ученые выясняли, какие заболевания, включая сердечно-сосудистые недуги, диабет 2-го типа и рак, развились у участников исследования, в каком возрасте это произошло и как отразилось на продолжительности жизни, отмечает РИА Новости.

На основании полученных данных, было выделено пять главных факторов риска: курение, употребление "умеренных" доз алкоголя (175 мл вина или 375 мл пива для женщин и 350 мл вина или 750 мл пива для мужчин), употребление жирной и сладкой пищи. Также в факторах риска оказалась низкая физическая активность и избыточный вес.

Далее, с учетом этих факторов было определено, сколько "здоровых лет" может ожидать человек в возрасте 50 лет. Так, женщины, имевшие 4-5 полезных привычек (здоровое питание, физическая активность, полный отказ от курения и алкоголя, нормальный вес) прожили в среднем 84,4 года, а представительницы прекрасного пола, не имевшие полезных привычек, жили в среднем 73,7 года. Аналогичные показатели у мужчин составили 81,1 и 73,5 года соответственно.