Леонардо Ди Каприо спас тонувшего в Карибском море француза

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас чуть не утонувшего в Карибском море 24-летнего мужчину. Случай произошел 30 декабря

Во время отдыха на своей яхте в Карибском море вместе с девушкой, моделью Камилой Морроне, и друзьями, актер и команда получили по рации сообщение от капитана другого судна. Капитан другого судна сообщил, что один из пассажиров перебрал спиртного и свалился за борт. Где он находится, капитан не знал.

Актер и команда его яхты немедленно отправились на поиски. На поиски тонувшего потратили несколько часов. В результате потерявшийся мужчина был обнаружен недалеко от острова Саба. Им оказался 24-летний француз по имени Виктор. В итоге его вытащили из воды, помогли прийти в себя, а затем передали сотрудникам береговой охраны.

По словам источника, шанс выжить у моряка был один на миллион. Когда его нашли, было уже темно, он едва держался на плаву, а к месту поисков приближался шторм. В общей сложности мужчина провел в воде 11 часов.