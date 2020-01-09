Эрмитаж экстренно "разминировали"

Подозрительных предметов на территории Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге обнаружено не было, сообщила пресс-служба музея на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что служба безопасности музея получила сигнал от правоохранительных органов об угрозе взрыва.

В музее сотрудниками службы музейной безопасности совместно с Росгвардией и кинологами была проведена профилактическая проверка, посетители и сотрудники Эрмитажа были эвакуированы. Специалисты установили, что тревога оказалась ложной, в настоящее время учреждение работает в штатном режиме.