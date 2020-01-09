Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии и требуют его отставки

Митингующие в Абхазии захватили здание президента Рауля Хаджимбы и требуют его отставки.

Штурм начался в 13:00, на площади перед зданием администрации собралось около 500 человек. В результате столкновений есть пострадавшие, некоторых из них увезли на скорых.

По словам оппозиционера Алхаса Квициния, протестующие недовольны не только недавней перестрелкой в центре Сухума, но и низким социальным положением республики. Он также подчеркнул, что парламент Абхазии должен убедить президента Рауля Хаджимбу уйти в отставку, передает РИА Новости.

Президент и председатель парламента провели заседание Совбеза Абхазии с участием представителей оппозиции. По его итогам глава республики призвал граждан не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста в Сухуме. Он отметил, что при необходимости может ввести в стране чрезвычайное положение.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Абхазии состоялся второй тур выборов президента. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент — председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния — получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако получил отказ. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает на том, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.