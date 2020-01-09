Шойгу: флот России даст ответ на любые провокации

Россия строит высокотехнологичный Военно-морской флот (ВМФ), способный дать ответ на любы провокационные вызовы. Об этом завил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке" в Севастополе.

"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам", - обратил внимание он, подчеркнув, что с учетом этого факта Россия на базе мощного научного потенциала строит современный высокотехнологичный Военно-морской флот, способный отвечать на любые провокационные действия оппонентов.

Кроме того, глава ведомства отметил, что "Военно-морской флот всегда был символом сильного российского государства, важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности", передает ТАСС.