Ильхам Алиев взял под контроль расследование убийства малолетней девочки – генпрокурор Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под контроль расследование убийства 10-летней Нармин Гулиевой, сообщил генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

Также в ходе состоявшегося сегодня оперативного совещания в Генпрокуратуре, главой ведомства были даны конкретные поручения в связи с расследование преступления. "Были даны конкретные поручения в связи с фактом умышленного убийства жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой", пишет Trend.

Принято решение усилить совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимых МВД и Службой госбезопасности Азербайджана для установления в кратчайшие сроки "преступление лица или лиц и привлечению их к ответственности".

Ранее сообщалось, что патологоанатомы установили причину и время наступления смерти Нармин Гулиевой, пропавшей в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана 21 ноября. Обгоревшее тело девочки было найдено 6 января вечером.