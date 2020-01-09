В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области в связи с гололедицей продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Период действия предупреждения о гололедице в Москве и Московской области действует до 12.00 11 января.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что по-настоящему зимних морозов жителям Москвы и Подмосковья в ближайшие дни ждать не стоит. По его словам, похолодание не ожидается до 16 января включительно.

