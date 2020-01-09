Миллиардер потратит на восстановление Австралии $48 млн

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест пожертвует 70 млн австралийских долларов ($48 млн) на восстановление пострадавших от лесных пожаров общин на восточном побережье страны.

По его словам, 10 млн ($6,8 млн) будут выделены на создание добровольческой армии численностью более 1,2 тыс человек, привлеченных из горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Они будут работать в зонах пожаров, помогая восстанавливать разрушенные общины.

"Мы собираем небольшую армию из 1250 квалифицированных сотрудников из служб оказания первой помощи, экстренной помощи, торговцев, электриков, плотников, руководителей проектов, строителей и персонала для очистки территории", - цитирует Форреста РИА Новости.

Еще 10 млн будут потрачены в общинах, которым необходима поддержка в сотрудничестве с австралийским Красным Крестом и Армией спасения. Остальные 50 млн ($34 млн) Форрест инвестировал в национальный долгосрочный проект по обеспечению противопожарной безопасности и предотвращению стихийных бедствий.

Помимо этого, миллиардер подчеркнул, что при необходимости внесет дополнительные средства на восстановление регионов Австралии.

Напомним, Австралия страдает от стихии уже на протяжении несколько месяцев. С начала сентября пожары уничтожили около 8 млн га леса, унеся жизни 17 человек и уничтожив тысячу домов. Из-за катастрофы, по разным оценкам, погибло от 0,5 млрд до 1,2 животных, в том числе кенгуру, коалы, сумчатые летяги, какаду и другие.