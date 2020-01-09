Госпитализирован Гений из "Весны на Заречной улице"

Народный артист России Геннадий Юхтин госпитализирован с подозрением на перелом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, актер получил травму дома: он упал и повредил бедро.

В настоящее время он находится в одной из столичных клиник, медики обследуют его и выясняют, есть ли у него перелом.

Геннадий Юхтин (при рождении получил имя Гений), сыграл в фильмах "Весна на Заречной улице", "Баллада о солдате" и "Неуловимые мстители".