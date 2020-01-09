Госпитализирован Гений из "Весны на Заречной улице"
Народный артист России Геннадий Юхтин госпитализирован с подозрением на перелом.
Как сообщает Telegram-канал Mash, актер получил травму дома: он упал и повредил бедро.
В настоящее время он находится в одной из столичных клиник, медики обследуют его и выясняют, есть ли у него перелом.
Геннадий Юхтин (при рождении получил имя Гений), сыграл в фильмах "Весна на Заречной улице", "Баллада о солдате" и "Неуловимые мстители".
Вестник Кавказа
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