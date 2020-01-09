Столтенберг: НАТО усилится в Черном море

Организация Североатлантического договора считает Черное море стратегическим для себя регионом, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что присутствие альянса здесь будет усилено.

Данное заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

"Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Альянс намерен продолжать усиливать свое присутствие в этом регионе", - цитирует Столтенберга ТАСС.